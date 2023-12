Prinz William überrascht bei Weihnachtsessen für Bedürftige

Prinz William war auch schon mit Prinzessin Diana bei The Passage

Prinz William ist seit vielen Jahren Schirmherr von The Passage und besuchte bereits in den 1990er–Jahren als Elfjähriger gemeinsam mit seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961–1997), die Charity–Organisation, um an den Weihnachtsessen teilzunehmen. Seit längerem hat sich William der Bekämpfung von Armut verschrieben. So kündigte er Anfang des Jahres einen Millionen–schweren Hilfsfonds an, der die Obdachlosigkeit innerhalb von fünf Jahren ein Ende setzen soll.