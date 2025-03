Prinz William überrascht die «Königin des Backens» in TV-Show

Selbst Sohn Louis hat besonderes Verhältnis zu Mary Berry

Mary Berry ist unter anderem für ihre Jurorenrolle in der Sendung «The Great British Bake Off» und ihre eigene Kochshow «Mery Barry Cooks» berühmt. Prinz William und seine Frau Kate (43) gelten als grosse Fans des Backstars. 2019 trat das Paar in ihrer BBC–One–Show «A Berry Royal Christmas» auf. In der Folge verriet die Prinzessin über ihren jüngsten Sohn (6): «Eines von Louis‹ ersten Worten war ›Mary', weil alle meine Kochbücher im Küchenregal genau auf seiner Höhe stehen.» Für ihre Verdienste um die Kochkunst wurde sie 2012 als Commander und 2020 als Dame Commander des Order of the British Empire ausgezeichnet.