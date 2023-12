Prinz William überrascht trauernde Mutter auf Charity-Walk

Ihr Weg führt sie laut ihrer Webseite von walisischen Chepstow, wo sich der Lieblingsturnierplatz ihrer Tochter befindet, in die britische Hauptstadt London, wo von 13. bis 18. Dezember die London International Horse Show stattfindet – ein Event, das Mutter und Tochter gerne gemeinsam besuchten. Prinz William traf Webb an Tag 13 ihrer 19–tägigen Reise, in Slough in der Grafschaft Berkshire – nicht unweit vom neuen Zuhause der Wales–Familie in Windsor.