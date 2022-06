Prinz William und Herzogin Kate: Grosse Geburtstagsparty im Sommer

Ob Williams Grossmutter bei der Party auf einem ihrer Anwesen dabei sein wird, steht indes noch in den Sternen. Denn die 96-jährige Königin wird ihre Teilnahme laut Meldung erst am Tag der Party bestätigen. Grund dafür sollen ihre Mobilitätsprobleme sein. Diese hatten sie in den vergangenen Monaten immer wieder dazu gezwungen, königliche Auftritte nicht persönlich wahrzunehmen.