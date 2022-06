Prinz William und Herzogin Kate: Ihr erstes gemeinsames Gemälde

Kate trägt auf dem Bild ein smaragdfarbenes Kleid von Susie Cave, das metallic schimmert. Das Kleid trug sie im März 2020 bei einem Besuch in Dublin. Auf dem Bild steht sie nun in «Hangisi»-Heels von Manolo Blahnik, die als Carries Hochzeitsschuhe unter «Sex and the City»-Fans Kultstatus geniessen. Ihr Outfit wird von offenen Haaren und einer Brosche über der linken Brust komplettiert. Während Kates Kleid durchaus nicht alltäglich ist, tritt Prinz William in dem Bild klassisch in einem schwarzen Anzug, blauer Krawatte und weissem Hemd auf.