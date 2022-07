Prinz William und Herzogin Kate reisen im Winter nach Boston

Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) haben bereits im Oktober des vergangenen Jahres verkündet, dass der Earthshot Prize 2022 in den USA verliehen wird. Nun ist auch bekannt, wo genau: Das royale Paar wird im Dezember nach Boston im US-Bundesstaat Massachusetts reisen. Das kündigten William und Xander Bogaerts (29), Baseballspieler der Boston Red Sox, in einem YouTube-Video an.