Prinz William und Herzogin Kate: So sieht ihr neues Zuhause aus

«Kate und William wollten in ein ‹bescheidenes› Zuhause ziehen, um ihr neues Leben in Windsor zu beginnen», zitiert «The Sun» Seward. Adelaide Cottage sei die perfekte Bleibe: nur vier Schlafzimmer und somit auch kein Platz für im Haushalt lebende Angestellte. «Sie wollten nichts zu Protziges oder etwas, das eine aufwendige Renovierung oder Sicherheitsleute braucht, um dem Steuerzahler nicht zulasten zu fallen», so der Insider.