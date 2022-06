Prinz William und Herzogin Kate strahlen beim Royal Ascot um die Wette

Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) haben sich am Freitag (17. Juni) in stilvollen Looks beim Royal Ascot blicken lassen. Das Paar fuhr am vierten Tag des legendären Pferderennens, das jedes Jahr im Namen von Queen Elizabeth II. (96) veranstaltet wird, unter anderem in einer Kutsche voran. Die Begeisterung stand den beiden ins Gesicht geschrieben.