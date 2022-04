Prinz William und Herzogin Kate ziehen mit der Familie nach Windsor

Fünfköpfige Familie

Prinz William und die damalige Kate Middleton heirateten am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London. Sie haben inzwischen drei Kinder: Prinz George kam am 22. Juli 2013 in London, Prinzessin Charlotte am 2. Mai 2015 und Prinz Louis am 23. April 2018 zur Welt. Die beiden älteren Kinder sind bereits in der Schule.