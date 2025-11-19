Prinz William und Kate: Erster gemeinsamer Red Carpet seit zwei Jahren

Die Rückkehr auf den Red Carpet ist gerade für Kate etwas ganz Besonderes. 2024 musste sie ihre öffentlichen Auftritte drastisch reduzieren, weil sie sich einer Krebsbehandlung unterzog. Nachdem sie ihre Diagnose im März bekannt gegeben hatte, teilte sie im September mit, die Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Im Januar 2025 verkündete sie schliesslich, dass sie sich in Remission befindet.