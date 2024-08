Prinz William und Kate schreiben Kondolenzbrief für Pizzabäcker

«Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, was für eine grosse Lücke er in Ihrem Leben hinterlassen wird, und mein Herz ist bei Ihnen und Ihrer Familie», ist in der Zeitung «The Sun» zu lesen, der der Brief vorliegt. Die Zeilen sind per Computer auf das Briefpapier des Kensington–Palasts gedruckt und von William persönlich per Hand mit «Mein herzliches Beileid» unterschrieben.