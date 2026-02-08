Prinz William und Kate: Wieder heimlicher Skiurlaub in Frankreich

Auch im vergangenen Jahr war die Familie in Courchevel zu Gast. Bilder des französischen Magazins «Paris Match» zeigten die fünfköpfige Familie beim Pistenspass. Mama Kate kümmerte sich demnach um Charlotte und Louis, während Papa William gemeinsam mit dem schon erfahreneren George die anspruchsvolleren Abfahrten in Angriff nahm. In der Skihütte kam die Familie dann zum gemeinsamen Mittagessen wieder zusammen. Damals soll auch Kates Bruder James Middleton (38) mit seiner Familie vor Ort gewesen sein.