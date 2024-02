Prinz William und Prinz Harry: «Keine Pläne» für Reunion in London

Harry und Charles haben sich nur kurz gesehen

Harry ist am vergangenen Dienstag nach London gereist, nachdem Charles ihn telefonisch über seine Diagnose informiert hatte. Dort soll er seinen Vater jedoch nur für rund eine Stunde besucht haben, ehe Charles gemeinsam mit seiner Frau Camilla (76) aufbrach. Das Paar reiste noch am Dienstagabend zu seinem Landsitz in Sandringham in der Grafschaft Norfolk, wo sich der König nach Beginn seiner Krebsbehandlung erholen soll. Die beiden wurden immerhin frohgemut und lächelnd in ihrer Limousine abgelichtet.