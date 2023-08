Prinz William und Prinzessin Charlotte begeistern mit ihrem WM-Clip

Prinz William (41) und seine Tochter Charlotte (8) haben am Tag vor dem Finale der FIFA Frauenfussball-WM am Sonntag (20.8.) in Sidney, Australien, einen Videoclip veröffentlicht, in dem sie sich für ihren Abwesenheit bei dem Event entschuldigen und der englischen Mannschaft, den «Lionesses», dennoch viel Erfolg wünschen.