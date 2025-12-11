Prinz William und Prinzessin Kate: 2025 starteten sie neu durch

Wirbel um ihren blonden Look

Die Prinzessin steht seit der Erkrankung noch stärker unter öffentlicher Beobachtung. Das zeigte sich Anfang September, als sie nach der Sommerpause bei einem Museumsbesuch in London mit blonden Haaren posierte. Der neue Look sorgte für viel Wirbel und sogar Spekulationen, es handele sich um eine Perücke. Schon wenige Tage später waren Kates Haare bei einem anderen Event wieder deutlich dunkler. Im November soll Kate dann am Rande der Royal Variety Performance in London im Gespräch mit Schauspielerin Su Pollard die Veränderung ihres Haars laut «Daily Mail» erklärt haben: «Früher war es braun, aber in der Sonne ist es hell geworden.» Die Haar–Diskussion ist damit wohl beendet.