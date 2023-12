Prinz William und Prinzessin Kate blicken emotional auf 2023 zurück

Charity–Arbeit steht bei William und Kate im Vordergrund

Auch persönliche Erfolge, wie zum Beispiel Kates legendäres Klavierspiel in der Eröffnungssequenz für den Eurovision Song Contest 2023 oder ihre Rede für das Royal Foundation Centre for Early Childhood in London, werden in den Bildern repräsentiert. Und auch Thronfolger William stellt dabei seine Charity–Arbeit in den Mittelpunkt und zeigt sich zum Beispiel bei seiner Initiative für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit im Vereinigten Königreich. Natürlich kommen in dem Instagram–Reel auch ihre drei Kinder nicht zu kurz, die immer wieder prominent zu sehen sind. Zum Beispiel beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, wo sie Kerzen anzünden und Briefe an den Weihnachtsmann in einen Briefkasten werfen.