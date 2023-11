Prinz William und Prinzessin Kate empfangen schwedische Royals

Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel reisen aber nicht nur an, um an dem Event teilzunehmen. Die schwedischen Royals weilen bereits seit dem 29. November in Grossbritannien und bleiben dort noch bis zum 1. Dezember, um die Beziehungen der Länder weiter zu festigen. Auf dem Programm stehen beziehungsweise standen neben der Charity–Veranstaltung auch ein Mittagessen in einem typischen Pub und ein Besuch der Schwedischen Kirche in London. Den kompletten Ablauf des Besuchs hatte das schwedische Königshaus vor einer Woche auf dessen offizieller Homepage veröffentlicht.