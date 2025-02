Prinz William und Prinzessin Kate gehen händchenhaltend durch Wales

Auch Kates Outfit sorgt für Aufmerksamkeit

Einmal mehr überzeugte Prinzessin Kate mit ihrer Kleiderwahl. Die 43–Jährige ist dafür bekannt, ihre royalen Outfits mehrfach zu tragen – so auch bei diesem Termin. An der Seite ihres Ehemannes erschien die Prinzessin in einem braunen Tweed–Sakko des Modelabels Ralph Lauren. Ein karierter Midirock, ein schwarzer Rollkragenpullover und eine gelbe Anstecknadel in Form einer Narzisse, der Nationalblume von Wales, rundeten das Outfit ab.