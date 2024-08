Prinz William und Prinzessin Kate: Grussbotschaft an Team in Paris

Das britische Thronfolger–Ehepaar hat sich mit einer warmherzigen Botschaft an die Athleten der Sommer–Paralympics 2024 gewandt. Die Paralympischen Sommerspiele in Paris beginnen am heutigen 28. August. Prinz William (42) und Ehefrau Prinzessin Kate (42) schreiben in einer Instagram–Story an die Sportler ihres Landes gerichtet: «Wir freuen uns auf ein paar weitere Wochen mit unglaublichem Sport! Wir wünschen unseren Paralympics–Grossbritannien–Athleten und allen, die in Paris 2024 antreten, viel Glück. W & C.»