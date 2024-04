Prinz William und Prinzessin Kate melden sich persönlich zu Wort

Seit Prinzessin Kate (42) im März ihre Krebs–Diagnose öffentlich gemacht hat, ist es auf den offiziellen Social–Media–Accounts von «The Prince and Princess of Wales» grösstenteils still. Vor wenigen Tagen hat sich Prinz William (41) erstmals mit einer persönlichen Nachricht zu Wort gemeldet und sich zum Rücktritt einer englischen Fussball–Nationalspielerin geäussert. Jetzt folgt erstmals eine von beiden Royals unterzeichnete Nachricht.