Prinz William und Prinzessin Kate: Neues Pärchenbild zum Valentinstag

Es ist das zweite Jahr, in dem das Paar den Tag öffentlich begeht. 2025 teilte der Thronfolger ebenfalls einen liebevollen Valentinstagsbeitrag an seine Frau, versehen mit einem roten Herz. Auf dem damals veröffentlichten Bild sass das Paar ebenfalls in der Natur, auf einem Baumstamm im Wald, während er ihr einen Kuss auf die Wange gab.