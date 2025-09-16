Prinz William und Prinzessin Kate treffen bei Trauerfeier ein

Herzogin Katharine wurde 1961 Teil der Königsfamilie, als sie Edward, den Herzog von Kent, einen Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022), heiratete. Das Paar bekam drei Kinder und zehn Enkel. Die Herzogin unterstützte Musik– und Wohltätigkeitsorganisationen und überreichte bei vielen Wimbledon–Tennismeisterschaften Trophäen. 1996 zog sie sich aus dem öffentlichen Leben zurück, um an einer Grundschule als «Mrs. Kent» Musik zu unterrichten. Am 4. September starb sie im Alter von 92 Jahren.