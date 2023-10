Prinz William und Prinzessin Kate treiben Sport für mentale Fitness

Diese Übungen sollen psychische Fitness stärken

Kate erschien zu der von der Wohltätigkeitsorganisation SportsAid organisierten Veranstaltung in einem blauen Blazer von Zara, einem weissen Top und in dunkler Jeans. Den Blazer legte sie jedoch bald ab, denn die beiden Royals liessen sich vor Ort nicht nur über die Arbeit der Organisation unterrichten. Der Prinz und die Prinzessin von Wales nahmen zusammen mit jungen Athletinnen und Athleten sowie einigen Eltern auch an mehreren Übungen teil.