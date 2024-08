Prinz William und Prinzessin Kate überraschen mit Olympia-Videoclip

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) melden sich am Tag der Abschlussfeier mit einer Botschaft an die britischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Spiele in Paris. «Gut gemacht, britisches Team, was für eine unglaubliche Reise! Jeder Athlet hat immensen Einsatz, Herz und Leidenschaft gezeigt. Ihr habt uns alle so stolz gemacht! Feiern wir jeden Triumph in und freuen wir uns auf mehr von Paralympics später im Sommer», heisst es auf ihrem Instagram–Account.