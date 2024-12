Prinz William und Prinzessin Kate veröffentlichen ihre Weihnachtskarte

Kate, die seit September schrittweise zu öffentlichen Terminen zurückkehrt, war zuletzt am 6. Dezember bei ihrer «Together At Christmas»–Veranstaltung in der Westminster Abbey zu sehen. William hatte kürzlich verraten, dass die royale Familie Weihnachten mit 45 Familienmitgliedern «alle in einem Raum» in Sandringham feiern werde. Die drei Kinder des Paares befinden sich bereits seit vergangenem Freitag in den Weihnachtsferien – ihre Schule Lambrook nahe Windsor öffnet erst am 8. Januar wieder ihre Pforten.