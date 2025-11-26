Prinz William und Ron Wood feiern Engagement für Artenschutz

Prinz William (43) hat am Mittwochabend ein besonderes Jubiläum gefeiert – und bekam dabei prominente Unterstützung: In Anwesenheit von Rolling–Stones–Bassist Ron Wood (78) würdigte der Prinz von Wales in London 20 Jahre Engagement für die Wildtierschutzorganisation Tusk.
Ronnie Wood mischte sich im roten Satin–Jackett und gemeinsam mit Ehefrau Sally Wood (47) unter die Gäste. William erschien in einem eleganten dunkelblauen Anzug zur jährlichen Tusk–Awards–Gala, wo er nicht nur eine Rede hielt, sondern auch die Auszeichnungen persönlich überreichte – unter anderem den «Prince William Award for Conservation in Africa». In seiner Rede würdigte William die Bedeutung jener Menschen, die «an vorderster Front» Tiere und Natur schützen.
Emotionaler Rückblick für Prinz William
Für William war der Abend ein emotionaler Rückblick auf zwei Jahrzehnte Engagement: Seit 2005 unterstützt er Tusk, eine der ersten Wohltätigkeitsorganisationen, die er nach dem Studium öffentlich annahm. Die Gala bot ihm Gelegenheit, mit Unterstützern und Preisträgern ins Gespräch zu kommen und die Fortschritte im Schutz gefährdeter Arten hervorzuheben.
Ronnie Wood, selbst langjähriger Unterstützer verschiedener Naturschutzprojekte, zeigte sich begeistert, an Williams Seite zu stehen. Der Musiker hat immer wieder seine Liebe zur Tierwelt betont und engagiert sich privat für verschiedene Umweltinitiativen. Bereits vergangenes Jahr kam der Rockmusiker bei den Tusk Awards mit William ins Gespräch. Der eröffnete ihm damals, dass sein jüngster Sohn, Prinz Louis (7), Schlagzeug lernt.