Prinz William und Ron Wood feiern Engagement für Artenschutz

Ronnie Wood mischte sich im roten Satin–Jackett und gemeinsam mit Ehefrau Sally Wood (47) unter die Gäste. William erschien in einem eleganten dunkelblauen Anzug zur jährlichen Tusk–Awards–Gala, wo er nicht nur eine Rede hielt, sondern auch die Auszeichnungen persönlich überreichte – unter anderem den «Prince William Award for Conservation in Africa». In seiner Rede würdigte William die Bedeutung jener Menschen, die «an vorderster Front» Tiere und Natur schützen.