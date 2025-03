Prinz William verrät die Lieblingssendung von Prinz George

Prinz William ist neuer Schirmherr für mentale Gesundheit

Prinz William traf bei seinem Besuch, der von einem Kamerateam der beliebten Amazon–Dokuserie begleitet wurde, auf der Folly Farm in Pensford nicht nur auf die beiden TV–Stars, sondern auch auf weitere junge Landwirte. Mit ihnen sprach er als neuer Schirmherr der Organisation «We Are Farming Minds» über die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit und die Gefahr von psychischen Problemen in landwirtschaftlichen Berufen.