Prinz William verrät seine skurrilen Villa-Rituale

Anonym in Fan–Foren unterwegs

Eine weitere überraschende Enthüllung: Der künftige britische Monarch mischt regelmässig – anonym – in Online–Foren der Villa–Fans mit. «Ich gehe gerne auf die Foren, da kann ich stundenlang bleiben. Ich höre mir an, was andere Fans zu sagen haben, und gebe meine Meinungen dazu ab. Ich steigere mich da ziemlich hinein, definitiv. Es ist mir wichtig, diese Debatten zu führen», erklärte der Thronfolger.