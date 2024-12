Prinz William verteilt Geschenke an Kinder von Soldaten

Voller Terminkalender vor Weihnachten

Williams Besuch in der Kaserne ist einer von vielen Terminen der vergangenen Tage: So feierte er die Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre–Dame und traf dabei den designierten US–Präsidenten Donald Trump (78). Zuvor strahlte William mit seiner Familie beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, ebenso wie beim Staatsbankett im Buckingham Palast zu Ehren des Emirs von Katar Tamim bin Hamad Al Thani (44). Zwischen seinen königlichen Pflichten nahm sich der 42–Jährige die Zeit und half in der Londoner Obdachloseneinrichtung «The Passage» mit: Mit weisser Schürze ausgestattet servierte William über eine Stunde lang ein traditionelles Weihnachtsessen.