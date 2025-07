Prinz William vor Finale der Frauen-EM: «Die Nation ist so stolz»

«Viel Glück an die Lionesses», steht in einer Story, die mit «W» unterzeichnet wurde und daher von ihm persönlich stammt. Weiter schreibt er: «Die Nation ist so stolz, dass ihr nach einigen beeindruckenden Comebacks das Finale erreicht habt! Wir alle werden euch anfeuern!» Ob William womöglich eines oder mehrere seiner Kinder in den Basler St.–Jakob–Park mitbringt, ist derzeit nicht bekannt.