Prinz William widmet sich an Dianas Geburtstag ihrem Herzensthema

Es hätte kein passenderer Tag sein können: Am 1. Juli 2025, an dem seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (1961–1997) ihren 64. Geburtstag gefeiert hätte, stand Prinz William (43) in Sheffield auf der Bühne und sprach über sein Herzensprojekt «Homewards». Es ist eine Hommage an eine Frau, die ihm das Mitgefühl für die Schwächsten der Gesellschaft in die Wiege gelegt hat.