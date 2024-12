Prinz William würdigt Spendenaktion mit Selfie-Video

In einem am Sonntag (1. Dezember) veröffentlichten Video im Selfie–Stil auf Instagram, hat Prinz William (42) seine Bewunderung über die Spendenaktion des britischen Rugby–Stars Kevin Sinfield (44) zum Ausdruck gebracht. In dem Video lobte der Prinz von Wales die «bemerkenswerte» Aktion, die Sinfield zu Ehren seines im Juni an MND verstorbenen Freundes und Teamkollegen Rob Burrow (1982–2024) durchführt.