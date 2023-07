Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel lehnt Friedenspreis ab

Der Löwenherz-Friedenspreis wird von der Nichtregierungsorganisation Human Projects aus Leonberg bei Stuttgart verliehen. Vorherige Preisträger sind unter anderem der Dalai Lama (88), Fridays for Future und Michail Gorbatschow (1931-2022). Bereits Anfang März gab Human Projects bekannt, dass Krumbiegel den diesjährigen Preis verliehen bekommen sollte «für sein herausragendes Engagement für unser demokratisches Gemeinwesen und gegen alle autoritären Tendenzen auch in unserem Land, in Europa und weltweit». Die Verleihung war für den 19. November dieses Jahres in Leipzig geplant.