Prinzessin Adrienne von Schweden feiert 7. Geburtstag

Ihren letzten Geburtstag hatte Prinzessin Adrienne noch in den USA gefeiert. Erst seit Sommer 2024 wohnen Prinzessin Madeleine und ihre Familie wieder in Schweden. 2010 war Madeleine, Tochter von Königin Silvia (81), nach New York gezogen, 2018 wurde Kalifornien ihre Wahl–Heimat.