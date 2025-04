Prinzessin Alexandra von Hannover als Model für spanische «Elle»

Über ihre Mutter: «Sie ist sehr mutig»

An ihrer Mutter, die eine Verehrerin von Designer Karl Lagerfeld ist, bewundere sie die Widerstandsfähigkeit und dass sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen lasse. «Sie ist sehr mutig und gerät nie in Panik. Sie ist unglaublich stark, aber auch in verschiedenen Situationen ruhig. Ich wusste immer, dass ich mit jedem Problem zu ihr kommen kann und dass wir es gemeinsam in Ruhe und ohne Drama angehen.»