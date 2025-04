Prinzessin Amalia trägt bei Staatsbankett besondere historische Tiara

Tiara aus dem 19. Jahrhundert

Zu Ehren des Besuchs von Haitham bin Tariq Al Said (70) hatten der König und seine Frau Königin Máxima (53) am 15. April zum Staatsbankett in den Königspalast in Amsterdam geladen. Vor allem Prinzessin Amalia zog dabei alle Blicke auf sich. Sie trug die fliederfarbene Robe «Ginkgo» des britischen Labels Safiyaa im Cape–Look, wie unter anderem «Town & Country» berichtete. Das Make–up hatte die Kronprinzessin dazu mit einem rosafarbenen Lippenstift und etwas Glitzerlidschatten eher schlicht gehalten.