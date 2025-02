Prinzessin Anne besucht Klinik in Bristol, in der sie behandelt wurde

Am 6. Februar hat Prinzessin Anne nun die Klinik in Bristol besucht, in der sie behandelt worden war. Dem Bericht zufolge sei sie selbst mit dem Auto angereist, um dem medizinischen Team der Einrichtung zu danken. «Sie haben die Lücken gefüllt, was aus meiner Sicht teilweise wirklich nützlich ist, um zu wissen, was passiert ist. Denn ich habe leider wirklich keine Ahnung, und ich habe auch keine grossen Erinnerungen daran, dass ich hier drin war», habe sie gegen Ende des Besuches erklärt. Anne wisse nur, «dass man sich wirklich gut» um sie gekümmert habe: «Also vielen Dank.»