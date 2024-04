Prinzessin Anne: Ihr Sohn Peter Phillips soll sich getrennt haben

Sie zählt seit Langem zu den Bekannten der Familie, besuchte zusammen mit Phillips Schwester Zara (42) die Schule und war auch zu deren Hochzeit mit Rugby–Star Mike Tindall (45) im Jahr 2011 geladen. Lindsay Wallace war in den vergangenen Jahren mit Peter Phillips bei verschiedenen königlichen Veranstaltungen zu sehen. Sie begleitete ihn zum Beispiel in Wimbledon, in Ascot sowie beim Krönungskonzert für seinen Onkel, König Charles III. (75). Doch beim Grossen Preis von Bahrain Anfang März erschien er allein.