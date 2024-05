Prinzessin Anne in Oslo: Sie besucht ihr Patenkind Haakon

Die 73–Jährige ist seit Jahren das Mitglied der britischen Königsfamilie, das die meisten Termine wahrnimmt. Da König Charles und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) in den vergangenen Monaten aufgrund von Krebserkrankungen ausfielen, erwies sie sich einmal mehr als wichtige Stütze der Royals. Prinzessin Anne absolvierte fast ein Drittel aller anstehenden royalen Termine – und hat ihr ohnehin hohes Arbeitspensum noch einmal erhöht. Bis Ende April nahm sie 172 Einsätze im Zeichen der Krone wahr, vier mehr als in den ersten vier Monaten des Jahres 2023. Anne war laut «Daily Mail» damit an fast doppelt so vielen Tagen im Dienst wie jedes andere Mitglied der Familie.