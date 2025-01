Prinzessin Anne nach ihrem Unfall: «Jeder Tag ist ein Geschenk»

Prinzessin Anne: «Man weiss nie, ob man sich wieder erholt»

Der Unfall hat die 74–Jährige nachhaltig geprägt. «Man wird schmerzhaft daran erinnert, dass jeder Tag ein Geschenk ist», so die Prinzessin. «Man weiss nie, was passiert und ob man sich wieder erholt.» Sie sei «verdammt glücklich» gewesen, dass sie geistig unversehrt geblieben sei. «Letzten Sommer war ich sehr nahe dran, es nicht zu sein.» Auf die Frage nach möglichen Langzeitfolgen scherzte sie: «Offenbar nicht – zumindest glaube ich das nicht. Soweit ich weiss, denkt auch sonst niemand so – sie waren nur noch nicht ehrlich genug, es mir zu sagen.»