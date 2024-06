Prinzessin Anne soll sich nicht an den Unfall erinnern können

Ehemann Timothy Laurence begleitete sie ins Krankenhaus

Die Prinzessin wurde am Sonntagabend in das Southmead Hospital in Bristol gebracht, nachdem sie bei einem Spaziergang auf ihrem Anwesen Gatcombe Park in Gloucestershire angeblich durch den Kopf oder das Bein eines Pferdes an ihrem Kopf getroffen worden war. Die passionierte Reiterin sei wach und bei Bewusstsein, aber sie «kann sich nicht genau daran erinnern, was passiert ist», heisst es in dem Bericht. Es sei bisher lediglich bekannt, dass zum Zeitpunkt des Unfalls Pferde in der Nähe waren. Ihre Wunden könnten laut ihres medizinischen Teams von einem «Aufprall» mit einem Tier handeln.