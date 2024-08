Prinzessin Anne wird 74: Royale Glückwünsche mit süssem Kinderbild

Ab Mitte Juli nahm sie dann wieder Termine wahr und besuchte unter anderem die Olympischen Spiele in Paris. Prinzessin Anne hat eine besondere Beziehung zu Olympia. Sie war das erste Mitglied der britischen Royal Family, das an Olympischen Spielen teilnahm. Sie trat bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal an und wurde Neunte im Team der Vielseitigkeitsreiter. Seit 1988 ist Anne Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).