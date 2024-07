Prinzessin Anne «zutiefst traurig» über ihre abgesagte Kanadareise

Sie sendete ihre «herzlichsten besten Wünsche»

Bei der Zeremonie am 1. Juli – dem Kanada–Tag – wurden die sterblichen Überreste eines unbekannten neufundländischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg von den Schlachtfeldern Nordfrankreichs zurückgeführt. Die Prinzessin sagte in einer Erklärung, dass sie «zutiefst traurig» sei, «nicht in der Lage» sein zu können, an der Veranstaltung teilzunehmen. Wie unter anderem «Daily Mail» berichtete, verlas die kanadische Generalgouverneurin Mary Simon (76) die Worte in St. John's, Neufundland. Anne lobte weiter die «tapferen Anstrengungen und Opfer» der Soldaten, die am ersten Tag der Schlacht an der Somme 1916 kämpften, einer der grössten und blutigsten Offensiven des Krieges.