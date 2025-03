Prinzessin Beatrice: Erster öffentlicher Auftritt seit der Geburt

Zum ersten Mal seit der Geburt ihrer Tochter Athena am 22. Januar 2025 hat sich Prinzessin Beatrice (36) öffentlich gezeigt. Zusammen mit ihrem Gatten Edoardo Mapelli Mozzi (41) besuchte die Nichte von König Charles III. (76) am Donnerstag (6. März) eine Gala im Londoner Victoria and Albert Museum. In einem cremefarbenen Ensemble stellte sich die Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) den Fotografen.