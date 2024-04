Prinzessin Beatrice: Ex-Freund Paolo Liuzzo überraschend verstorben

Die Beamten wurden am 7. Februar um 15:22 Uhr zu seinem Hotelzimmer im Hotel citizenM Miami Worldcenter gerufen, als Todeszeitpunkt wurde 15:34 Uhr angegeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern bis heute an, aber der Fall wird hinsichtlich des Verdachts auf eine Überdosis Drogen untersucht, erklärte die Polizei. Laut «The Sun» wohnte Liuzzo, Sohn eines italienischen Kunststoff–Tycoons, zuletzt in einem Apartmenthaus in der Nähe des Hotels und war als Kunstberater tätig. Er soll 41 Jahre alt geworden sein. Sein Leichnam soll Mitte Februar für die Beerdigung in seine Heimat Long Island, New York, geflogen worden sein.