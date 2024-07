Prinzessin Beatrice geniesst Wimbledon in der Royal Box

Kommt Prinzessin Kate am Wochenende?

Ob auch der grosse Tennis–Fan Prinzessin Kate (42) in diesem Jahr nach Wimbledon kommen wird, bleibt weiter abzuwarten. Sie befindet sich aktuell weiterhin mitten in ihrer Krebstherapie und trat zuletzt nur beim Grossevent «Trooping the Colour» öffentlich in Erscheinung. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club verleiht sie eigentlich traditionell seit 2016 die Trophäen der siegreichen Sportler an den Finaltagen.