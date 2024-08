Prinzessin Beatrice: Süsser Familien-Schnappschuss zum 36. Geburtstag

Prinzessin Beatrice (36) scheint in ihrer Rolle als Tante voll aufzugehen. Auf Instagram postete Prinzessin Eugenie (34) zum 36. Geburtstag ihrer grossen Schwester am Donnerstag einen süssen Schnappschuss. Darauf strahlt die Nichte des britischen Königs Charles III. (75) mit einem Hasenohren–Haarreif auf dem Kopf einen ihrer zwei Neffen an. Weitere Fotos zeigen die Töchter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) auf einem gemeinsamen Trip.