Prinzessin Beatrice und Ehemann Edoardo: Durch Höhen und Tiefen

Beatrice ist Stiefmutter von «Wolfie»

Seit 2018 sind sie offiziell ein Paar. Die Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah «Fergie» Ferguson (65), die aktuell auf Platz neun der britischen Thronfolgerliste steht, gab ihre Verlobung mit Mozzi am 26. September 2019 bekannt. Sein Vater entstammt einer italienischen Grafenfamilie, weshalb Mozzi den Grafentitel «Conte» tragen darf. Die Hochzeit erfolgte ein Jahr später – am 17. Juli 2020 in der All Saints Chapel in Windsor. Der Geschäftsmann brachte seinen Sohn Christopher Woolf, genannt «Wolfie» (9), aus einer früheren Beziehung mit der Architektin Dara Huang mit in die Ehe. Die Rolle als Stiefmutter scheint Beatrice gut zu meistern.