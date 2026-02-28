Prinzessin Beatrice zeigt sich erstmals nach Festnahme von Papa Andrew

Prinzessin Beatrice (37) zeigt sich erstmals in der Öffentlichkeit nach der Festnahme ihres Vaters Andrew Mountbatten–Windsor (66). Nach Angaben des Blattes «Hello! Magazine» wurde die Tochter von Sarah Ferguson (66) in London mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und Freunden gesichtet – in einem langem blauem Mantel, Schal, schwarzer Strumpfhose und Pumps, wie Bilder beweisen. Die 37–Jährige trat seit der Festnahme ihres Vaters am 19. Februar nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Zuletzt war sie Ende Januar beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesichtet worden.